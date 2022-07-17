"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Ekonomi çıkmaz sokakta

17 Temmuz 2022, Pazar
Türkiye’nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) primleri 900’ü aşarak 2008 sonrası en yüksek seviyeye ulaşması ekonomimiz açısından ciddi bir kırılganlığı teyit ediyor. Diğer bir ifadeyle uygulanan ekonomi politikalarının yanlışlığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Türkiye’nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) primleri 900’ü aşarak 2008 sonrası en yüksek seviyeye ulaştı. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, “CDS değeri bir ülkeye borç verildiğinde temerrüt riskine karşı kendini sigortalamak isteyenlerin ödedikleri prim. Arabanın kasko primi gibi düşünebiliriz. Eğer sürücünün riski artarsa ödenecek prim de artar. O nedenle CDS değerinin artması yatırımcılar gözünde temerrüde düşme olasılığının önemli ölçüde yükseldiğini gösteriyor ve ekonomimiz açısından ciddi bir kırılganlığı teyit ediyor” dedi.

BBC Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Demiralp, CDS priminin neden arttığını açıklarken politika hatalarına yönelik, “Uzunca bir süredir makroekonomik kırılganlıklarımızı, uygulanan politikaların bu kırılganlıkları azaltmak şöyle dursun daha da artmasına neden olduğunu dile getiriyoruz. Tüm dünya enflasyona karşı faiz artırırken önce ‘Biz yeni bir model deniyoruz, faiz indirince enflasyon da düşecek’, sonra ‘Aslında bu bilinçli bir tercihti, faiz artırsaydık enflasyon düşerdi ama biz büyümeyi tercih ettik’ demek, karar alıcılar seviyesinde yaşanan büyük kafa karışıklığına işaret ederek piyasalardaki panik algısını artırıyor ve CDS primini artırıyor. Ne yöne gideceği belli olmayan, bir sonraki adımı tahmin edilemeyen bir ekonomide belirsizliklerin getirdiği kırılganlık ve riskler de yükseliyor” dedi.

Fed ve ECB faiz artışları

Prof. Demiralp, Fed ve ECB faiz artışları ile alaklaı olarak da, “ABD Merkez Bankası (Fed) sene başından beri piyasaları şaşırtan bir hızla faiz artırım döngüsünde ileriyor. Temmuz ortasında gelen enflasyon verisinin beklentileri aşarak yüzde 9’lara ulaşması Fed’in yolun bundan sonrasında da ayağını frenden çekmeyeceğine dair inancı güçlendiriyor.ECB kanadından da benzer açıklamaların yapılıyor olması ve 21 Temmuz’da yıllar sonra ilk faiz artışının beklenmesi uluslararası piyasalarda paranın ana vatanına dönerek likidite kaynaklarının kurumaya devam edeceğini gösteriyor ve risk primimizi yükseltiyor” diye konuştu. 

CDS priminin artmasının sonuçları ne olur?

Prof. Demiralp, CDS priminin artmasının sonuçlarına dair ise, “Kamunun ve özel sektörün dış borçlanma maliyetleri CDS primine paralel olarak artar. Burada kendini besleyen bir döngü oluşur. Borçlanma maliyetinin artması döviz girişini azalttığı için dış borcu ödemeyi zorlaştırır. Bu da riski daha da çok yükseltir. Artan maliyetler, daha fazla kaynağın borç ödemesine ayrılması ve daha az harcanabilir gelir (yani refah kaybı) anlamına gelir. Döviz girişinin azalması içerideki likidite krizini daha da derinleştirirken enflasyonist baskıları artırır. Ulaşılabilecek en uç nokta, CDS ile sigortalanan temerrüt riskinin gerçekleşmesi durumudur. Dış borcun çevrilemez hale gelmesi ya da “iflas” durumu, başta enerji olmak üzere ithal ettiğimiz pek çok ürünü alamayacak hale gelmemiz, ithal ara malına dayalı üretim yapımızın durması anlamına gelir. Denenmemiş ve literatürde karşılığı olmayan politikalarla daha fazla zaman kaybetmemeliyiz. İçinde bulunduğumuz krizden çıkmanın başka bir yolu yok” değerlendirmesinde bulundu. 

Haber Merkezi

Etiketler: ekonomi
Okunma Sayısı: 309
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomi çıkmaz sokakta

    Muhalefet yazı seçim havasında geçirecek

    Gençlere tercüman olan Abdullah Yeğin Ağabey

    "Türk basını artık hür değildir"

    Datça’da bin futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu

    Biden: Filistinliler devleti hak ediyor

    Suudi Arabistan günlük 13 milyon varil petrol üretecek

    Sisi ve Biden arasında 'stratejik ortaklık' görüşmesi

    Ölüme çare için servet ödüyorlar

    Benzine indirim kararı

    Arap liderler Suudi Arabistan’da Cidde Zirvesi'ne katılacak

    Biden'dan Rusya ve Çin'e gözdağı

    ABD ile Suudi Arabistan arasında 18 anlaşma imzalandı

    ABD: İran'a ekonomik baskıyı sürdüreceğiz

    İsrail, Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu

    'Orta Doğu'da Rusya ve Çin'e, dolduracak boşluk bırakmayacağız'

    Japonya'da günlük vaka sayısı yeniden 100 binin üzerine çıktı

    Çocuklarda oyun bağımlılığının önlemleri

    Derhal tedbir alın

    Bütün ekonomi enkazın altında kalır

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sis perdesi hâlâ kalkmadı
    Genel

    Ekonomi çıkmaz sokakta
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Çocuk mahpus Memiş ve Bediüzzaman
    Feyzullah ERGÜN

    Tıbb-ı Nebevî’den şifa kaynakları (3)
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Ahirette insanlardan davacı olacaklar
    Mehmet KARA

    Nasıl olacak bu?
    Ahmet BATTAL

    Devlet, memuru ve siyaset-3
    Cevat Çakır

    Mecburi iktisad
    Faruk ÇAKIR

    Krizlerinize sahip çıkın!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.