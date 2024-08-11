Ekonomide daralma keskinleşecek

ANKA Ekonomi Koordinatörü ve Ekonomi yazarı Erdal Sağlam Türkiye'nin ekonomik gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlam, “Merkez Bankası yıl sonu için belirlediği yüzde 38’lik enflasyon hedefini değiştirmedi ama yanılma payının üst sınırı olan yüzde 42’ye inilirse bunu başarı olarak göreceğini ima etti. Merkez Bankası’nın belirlediği enflasyonda düşüş koridoruna göre ise önümüzdeki dönem ekonomide daralmanın iyice hızlanmasının gerekeceği ortaya çıktı. Son sanayi üretim rakamları, kredi kartı ve toplam kredilere ilişkin veriler artık daralmanın iyice hissedilmeye başladığını gösterirken, yılın sonuna kadar bu daralmanın iyice keskinleşeceği tahmin ediliyor. İşte bu nedenle Anadolu’daki oda temsilcilerinin artık yüksek sesle şikayetlerini dile getirmeye başladıklarına şahit oluyoruz. Dar gelirli çalışan ve emekli kesimin yükü epey zamandır ağırlaşmışken, bunlara önce çiftçiler daha sonra da esnaf ve KOBİ’lerin eklenmeye başladığını söyleyebiliriz. Büyük şirketler dışında tüm kesimlerin şikayetlerinin önümüzdeki dönem daha da artması kaçınılmaz görülüyor” diye yazdı.

Haber Merkezi