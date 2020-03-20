"Ekonomide güven hissetmedik"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan destek paketi hakkında kamuoyunun beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı R. Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinin, beklentileri karşılamadığını söyledi. Uysal, “21 maddelik ekonomik tedbirler ve 100 milyar tutarındaki destek paketi, diğer ülkelerin benzer paketleri ile mukayese edildiğinde yeterli olmayıp, kamuoyunun beklentilerini de karşılamamıştır” dedi. “3 Hafta evlerinizden çıkmayın” çağrısına günlük yevmiye ile çalışan, hatta aldığı bahşişlerle hayatını idame ettirmeye çalışan, bu süreçte işyerleri kapalı kalacağı için çalışanlarına çıkış vermeye başlayan, en iyi ihtimalle ücretsiz izin almaya zorlayan küçük ve orta ölçekte işletme sahipleri ve çalışanlarının içi hiç rahatlamadığını söyleyen Uysal, “Mevcutta varolan işsizler ordusuna yenilerinin eklenmeye başlaması bizleri endişeye sevk etmektedir” ifadelerini kullandı.

Diğer ülkelerin çok gerisinde

Virüsten korunmaya yönelik alınan önlemler kapsamında uçak seferlerinin durdurulması ve sınırların kapatılması nedeniyle, önce havayolu, turizm, yiyecek/içecek sektörleri ve sırasıyla diğer sektörler olumsuz etkilenmeye başladığını bildiren Gültekin Uysal, “Ekonomide bugüne kadar eşi görülmemiş bu durum, tüm ülkeleri endişeye sevk etmekte ve hükümetleri peş peşe tedbir almaya zorluyor. Bu çerçevede Erdoğan tarafından açıklanan 21 maddelik ekonomik tedbirler ve 100 milyar tutarındaki destek paketi, diğer ülkelerin benzer paketleri ile mukayese edildiğinde asla yeterli değildir, kamuoyunun beklentilerini de karşılamamıştır” şeklinde konuştu.

HABER: FATİH KARAGÖZ