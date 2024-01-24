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24 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Ekonomide son durum

24 Ocak 2024, Çarşamba
Çevirmen, Yazar, Alp Altınörs “Ekonomi kesat” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Artı Gerçek’te yazan Altınörs, Başkancı Rejim’in aşırı bol para politikası ve suni büyüme ile sıkı para politikası ve ekonominin durgunluğu politikası madalyonun iki yüzü gibidir. Seçim takvimine bağlı olarak bu ikisi birbirini takip eder. (...) Başkancı Resim altındaki kaçınılmaz mali döngünün yüksek faiz – düşük büyüme evresindeyiz. 8 milyon 671 bin kişi işsiz. Son 1 yılda 795 bin kişi işsiz kaldı. Ve işsizlerin sadece 370 bini işsizlik ödeneği alıyor. Kesat, ekonominin her yanını kaplıyor. Buna rağmen Mehmet Şimşek, ülke ülke gezip çağırdığı yabancı sermayeyi ülkeye getiremiyor. İçişleri Bakanlığı her sabah başka bir mafya çetesine operasyon yapsa da, ülkeyi saran mafyatik kapitalizm ağları bir türlü temizlenmiyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

 

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