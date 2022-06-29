Ekonomiye güven yılın en düşük seviyesinde

Ekonomik güven endeksi mayıs ayında 96,7 iken, haziran ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 93,6 değerini aldı. Böylece endeks, 2021 Mayıs ayından bu yana yani son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2022 ‘Ekonomik Güven Endeksi’ verilerini yayımladı. Verilere göre, ekonomik güven endeksi mayıs ayında 96,7 iken, haziran ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 93,6 değerini aldı. Böylece endeks, 2021 Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Söz konusu verilere göre, haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,2 oranında azalarak 63,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 119,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 118,7 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 83,0 değerini aldı. Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

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