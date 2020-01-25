Ekrem Yüce ÇAYKUR'da yönetim kurulu üyesi oldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı ve ÇAYKUR Eski Genel Müdürü Ekrem Yüce, ÇAYKUR'da Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Atamalar kapsamında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddesi gereğince Ekrem Yüce, ÇAYKUR'da açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine atandı. Yüce'nin yönetim kurulu üyeliğine atanmasıyla ÇAYKUR'da yönetim kurulu üye sayısı 4'e yükselirken yönetim kurulunda 3 açık kadro kaldı. Yüce'nin de yönetim kurulu üyeliğine atandığı ÇAYKUR'da Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Pınarbaş ve Ali Kemal Yıldız'dan oluşuyor. İsmail Soba'nın ise 5 Ocak itibariyle görev süresi dolmuş ve henüz yeniden ataması yapılmamıştı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Atamalar kapsamında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddesi gereğince Ekrem Yüce, ÇAYKUR'da açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine atandı. Yüce'nin yönetim kurulu üyeliğine atanmasıyla ÇAYKUR'da yönetim kurulu üye sayısı 4'e yükselirken yönetim kurulunda 3 açık kadro kaldı. Yüce'nin de yönetim kurulu üyeliğine atandığı ÇAYKUR'da Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Pınarbaş ve Ali Kemal Yıldız'dan oluşuyor. İsmail Soba'nın ise 5 Ocak itibariyle görev süresi dolmuş ve henüz yeniden ataması yapılmamıştı.

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