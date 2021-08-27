Elektriğe fahiş zam kapıda

EMO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ önümüzdeki 5 ay içinde elektrikte fahiş bir fiyat artışı beklediklerini açıkladı.

Elektrik faturaları bu ay bir önceki aya oranla neredeyse iki katı bir fiyatla geldi. Karar Gazetesi’ne konuşan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ, kabarık faturaların sebebini ‘Temmuz ayında yapılan zamma, geç faturalandırmaya, Kurban Bayramına ve sıcaklık nedeniyle tüketimdeki artışa’ bağladı. Fakat Özdağ, önümüzdeki 5 ay için yüzde 30 zam beklediklerini bunun asıl sebebinin ise 21 dağıtım bölgesini işleten elektrik dağıtım şirketlerinin, Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nden ucuza aldığı elektriğe direk yüzde 50 zam yaparak tüketiciye fatura etmesine bağladı.

Dağıtım şirketlerinin giderleri faturaya yansıtılıyor

Önümüzdeki dönemde neler olacağını anlatan Özdağ, “2021 yılının 1 Eylül’ünde zam beklemiyoruz. Olmaması gerekiyor ancak son 2 aydır elektrik piyasasındaki fiyatlar nedeniyle elektriğin megawatt saati 300 lirayken şu an 500 liranın üzerinde. Temmuz ayı böyle geçti, Ağustos ayı böyle geçiyor. Dolayısıyla bir yıl önceye göre üretim maliyetinde ciddi bir fiyat artışı var. Bu Eylül ayında faturalara zam olarak yansıtılabilir. eğer Eylül’de zam yapılmazsa benim yaptığım hesaplamalara göre, 1 Ekim’deki elektrik tarifesinde yüzde 15 civarında bir artış yaşanacak. (…) Elektrik dağıtım şirketleri faturayı etkileyen yapılar. Bu şirketlerin giderlerinin tümünü faturalar üzerinden kullanıcılar ödüyor. O giderlerin çoğunu da şeffaflık olmadığı için bizim izleme ve takip etme şansımız yok” dedi.

Vatandaş daha fazla kaldıramaz

Şu anda tükettiğimiz elektriğin yüzde 48’inin kaynağının yurt dışında olduğunu belirten Özdağ, “Hani rüzgâr ve güneş ‘yerli ve milli’ deniyor ya, yüzde 20’lik elektrik ihtiyacı buradan karşılanıyor. O rüzgâr, güneş ve sudan elde ettiğimiz elektriğin bedelini de piyasa fiyatının neredeyse iki katına yakın dolar cinsinden üreticisine ödüyoruz. YEKDEM diye yenilenebilir enerji kaynağı suistimali var. Kalan yüzde 30’luk elektriğin büyük kısmını da ya alım garantisi var ya da başka sübvansiyonlar var. Dolayısıyla elektriği pahalıya mâl ediyoruz. (…) Bu düzeni bu ülkenin mesken abonesi, bu ülkenin sanayicisi, çiftçisi, esnafı daha fazla kaldıramaz. Yaklaşık kayrılmış 2 bin elektrik dağıtım şirketinin sülvanse edilmesini daha fazla kaldıramayacak. Bu sıklet bu kiloyu taşımıyor artık” ifadelerini kullandı.