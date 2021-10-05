"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Elektriğe zam oldu mu, olacak mı?

05 Ekim 2021, Salı 21:00
“ELEKTRİĞE ZAM” TARTIŞMALARI SÜRÜYOR. EPDK, 1 EKİM TARİFESİNİ HALEN YAYINLAMADI. CHP’Lİ AHMET AKIN, “TARİFE NEREDE?” DİYE SORDU

Enerjİ Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK), 1 Ekim’de yayınlaması gereken 2021 yılı dördüncü dönem elektrik tarifesi halen Resmî Gazete’de yayınlanmadı. 30 Eylül’de düzenlenen toplantıda elektriğe yüzde 15 oranında zam yapıldığı ancak, kararın Cumhurbaşkanlığından geri döndüğü iddia edilmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, zam tartışmalarını hatırlatarak Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e, “Tarife neden yayınlanmadı, değişiklik yapılmadıysa toplantı tutanakları kamuoyuna açıklanacak mıdır?” sorularını yöneltti.

30 Eylül’de zam tartışması yaşanmıştı

gazeteduvar’ın haberine göre, elektrik ta- rifelerini yılda dört kez üçer aylık dönemlerde açıklayan ve dördüncü dönem elektrik tarifesi için 30 Eylül’de toplanan EPDK, bu toplantının ardından yeni dönem elektrik tarifesini halen duyurmazken, karar Resmî Gazete’de de yayınlanmadı. Toplantı öncesinde elektrik dağıtım şirketlerinin zam talebi gündeme gelmiş, sonrasında da Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, elektriğe yüzde 15 oranında zam kararı alındığına dönük bilgiye ulaştıklarını açıklamıştı. Ancak daha sonra EPDK’dan yapılan açıklamada elektrik tarifesinde bir değişikliğe gidilmediği açıklandı. EPDK’nın elektrik tarifelerini yılda dört defa üçer aylık dönemler halinde açıklamak zorunda olduğunu ifade eden Akın, bu yıl içerisinde 1 Ocak, 1 Nisan ve 1 Temmuz olmak üzere üç dönemde de tarife açıklandığını hatırlattı.

3 ayda bir açıklanır

Söz konusu tarifelerin hem Resmî Gazete’de hem de kurulun resmî internet sitesinde yayınlanması gerektiğine dikkat çeken Akın, önergesinde şu ifadeleri kullandı: “1 Ocak’ta açıklanan birinci dönem ile 1 Temmuz’da açıklanan üçüncü dönem tarifelerinde faturalara yansıyacak şekilde zam yapılırken; 1 Nisan’da açıklanan ikin- ci dönem tarifesinde ise herhangi bir zam yapılmamıştır. 

EPDK; 1 Ekim 2021 tarihinde açıklanması gereken dördüncü dönem tarifelerini ise 5 Ekim itibariyle halen açıklamamıştır.” 

EPDK’nın 30 Eylül tarihinde yaptığı toplantıyı hatırlatan Akın, bu toplantıda elektrik tarifesine ilişkin değişiklik yapılıp yapılmadığını sorarken, Bakan Dönmez’e 

“Toplantıda değişiklik yapılmadıysa toplantı tutanakları kamuoyu ile paylaşılacak mıdır? 1 Ekim 2021 tarihinde yayınlanması gereken dördüncü dönem elektrik tarifesi neden yayınlanmamıştır?” sorularını yöneltti.

Okunma Sayısı: 310
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni anayasa gündemi sun’i

    'Her ateş ve öksürük Kovid -19 değil'

    Parlamenter sistem için güçbirliği

    Paravan şirketler yasaklanmalı

    Çocuklarda psikolojik sorunlar artıyor

    Devlet 235 milyar TL açık verdi

    Elektriğe zam oldu mu, olacak mı?

    Vaka sayısı 30 bine yaklaştı

    Fransa’da üniversiteliler gıda kuyruklarında

    Elektronik sigara uyarısı

    Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek

    Çinli eski polisten 'Doğu Türkistan' itirafları

    BM: Mozambik'te silahlı gruplar çocukları kullanıyor

    Yarın İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

    Hulusi Akar'dan Yunanistan'a 'diyalog' çağrısı

    İsrail, evlilik arefesindeki gence kendi evini yıktırdı

    Boğaziçi yapılaşmaya mı açılıyor?

    MGK’ya bir AYM freni daha

    Mercan resiflerinin yüzde 14’ü, 10 yıldan kısa bir sürede yok oldu

    Rize'de zor saatler

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıya güven ve 15-20 Temmuz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Talimatla tarım ve kredi ve “satış”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Bu nefisle ne yapmalıyım?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sadrâzam öldü; İstanbul kurtuldu (1)
    Genel

    Parlamenter sistem için güçbirliği
    Raşit YÜCEL

    Abdulmalik Atom
    Ali FERŞADOĞLU

    Şefkat ölçülü olmalı
    Faruk ÇAKIR

    Marketler savaşı mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.