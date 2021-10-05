Elektriğe zam oldu mu, olacak mı?

“ELEKTRİĞE ZAM” TARTIŞMALARI SÜRÜYOR. EPDK, 1 EKİM TARİFESİNİ HALEN YAYINLAMADI. CHP’Lİ AHMET AKIN, “TARİFE NEREDE?” DİYE SORDU

Enerjİ Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK), 1 Ekim’de yayınlaması gereken 2021 yılı dördüncü dönem elektrik tarifesi halen Resmî Gazete’de yayınlanmadı. 30 Eylül’de düzenlenen toplantıda elektriğe yüzde 15 oranında zam yapıldığı ancak, kararın Cumhurbaşkanlığından geri döndüğü iddia edilmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, zam tartışmalarını hatırlatarak Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e, “Tarife neden yayınlanmadı, değişiklik yapılmadıysa toplantı tutanakları kamuoyuna açıklanacak mıdır?” sorularını yöneltti.

30 Eylül’de zam tartışması yaşanmıştı

gazeteduvar’ın haberine göre, elektrik ta- rifelerini yılda dört kez üçer aylık dönemlerde açıklayan ve dördüncü dönem elektrik tarifesi için 30 Eylül’de toplanan EPDK, bu toplantının ardından yeni dönem elektrik tarifesini halen duyurmazken, karar Resmî Gazete’de de yayınlanmadı. Toplantı öncesinde elektrik dağıtım şirketlerinin zam talebi gündeme gelmiş, sonrasında da Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, elektriğe yüzde 15 oranında zam kararı alındığına dönük bilgiye ulaştıklarını açıklamıştı. Ancak daha sonra EPDK’dan yapılan açıklamada elektrik tarifesinde bir değişikliğe gidilmediği açıklandı. EPDK’nın elektrik tarifelerini yılda dört defa üçer aylık dönemler halinde açıklamak zorunda olduğunu ifade eden Akın, bu yıl içerisinde 1 Ocak, 1 Nisan ve 1 Temmuz olmak üzere üç dönemde de tarife açıklandığını hatırlattı.

3 ayda bir açıklanır

Söz konusu tarifelerin hem Resmî Gazete’de hem de kurulun resmî internet sitesinde yayınlanması gerektiğine dikkat çeken Akın, önergesinde şu ifadeleri kullandı: “1 Ocak’ta açıklanan birinci dönem ile 1 Temmuz’da açıklanan üçüncü dönem tarifelerinde faturalara yansıyacak şekilde zam yapılırken; 1 Nisan’da açıklanan ikin- ci dönem tarifesinde ise herhangi bir zam yapılmamıştır.

EPDK; 1 Ekim 2021 tarihinde açıklanması gereken dördüncü dönem tarifelerini ise 5 Ekim itibariyle halen açıklamamıştır.”

EPDK’nın 30 Eylül tarihinde yaptığı toplantıyı hatırlatan Akın, bu toplantıda elektrik tarifesine ilişkin değişiklik yapılıp yapılmadığını sorarken, Bakan Dönmez’e

“Toplantıda değişiklik yapılmadıysa toplantı tutanakları kamuoyu ile paylaşılacak mıdır? 1 Ekim 2021 tarihinde yayınlanması gereken dördüncü dönem elektrik tarifesi neden yayınlanmamıştır?” sorularını yöneltti.