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Elektrik üreticileri zorlanıyor

12 Şubat 2021, Cuma 17:00
Son 6 yıllık iletim bedeli artışlarına bakıldığında açıklanan bu artış oranlarının yatırımcılar tarafından öngörülmesinin mümkün olmadığının altını çizen Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) Başkan Yardımcısı Ali Karaduman; “Yerli ve milli enerji potansiyelimiz ülkemiz için oldukça önemli. Küresel rekabetten ve enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmada son derece önemli olan yenilenebilir enerji sektörüne ve üreticilerine destek olmalıyız. Dağıtım sistemine bağlı olan üreticilerin tabi oldukları dağıtım tarifesinde yüksek derecede yaşanan artış oranı, üreticileri içinden geçtiğimiz bu sıkıntılı süreçlerde oldukça zor durumda bırakacak” dedi.

1 Ocak’tan itibaren uygulanmaya başlanan İletim Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifesi ile EPDK tarafından onaylanan “Üreticiler İçin Dağıtım Tarifesi” artış oranları tepkileri üzerine çekiyor. Açıklanan artış oranlarının, yıllık%14,6 olan enflasyon oranının çok üzerinde olduğu ve bu durumun elektrik üreticileri için oldukça zorlayıcı olacağı şimdiden fark ediliyor.

ENERJİ YATIRIMLARININ DURMASINA SEBEP OLACAK

TEİAŞ tarafından açıklanan oranlar incelendiğinde; Sistem Kullanım Sabit bileşeninde % 7,82 ila % 12,82 arasında değişen oranlarda indirim yapıldığı, Sistem Kullanım Değişken bileşeninde ise % 5,59 artış yapıldığı görülüyor. Bütün bunların yanı sıra Sistem İşletim tarifesinde gerçekleştirilen % 767,12 oranındaki yüksek artış ise üreticileri oldukça zorlarken yatırımcıların ise enerji alanında çalışma yapmasına engel oluyor. Ali Karaduman Öngörülemez derecede yaşanan bu tür maliyet artışlarının, enerji sektöründe yatırım ortamını zedeleyeceğinin ve yatırımcıların yeni yatırımlardan kaçmasına neden olacağının üzerinde durdu.

İstanbul - Nihat Orhan  

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