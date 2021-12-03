Elektrikte zam kapıda

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, doğal gaz zammının açıklanması gereken 1 Aralık’ın aynı zamanda AKP grup toplantısına denk geldiğini belirterek, “Tarifenin ilan edilmesi gereken 1 Aralık’ta partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı ‘Ne diyorlar? Zam, zam zam. Utanın ya, utanın. Haya olmazsa ar, edep olmazsa her türlü şeyi yazarsın, çizersin, söylersin’ ifadeleri bir gün sonra yine havada kalmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği müjdeler yine zamma dönmüştür. AK Parti’nin müjdesi zam yapmak olmuştur” dedi.

Akın, BOTAŞ’ın sanayi ve enerji santrallerinde kullanılan doğal gaza yüzde 20 oranında yaptığı zammı yazılı açıklamayla değerlendirirken, “Elektrik santrallerinin doğal gaz tarifesi ise 2021 yılı içerisinde Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında yüzde 1’er oranında; Mayıs ayında yüzde 12, haziran ayında yüzde 5, Temmuz ayında yüzde 20, Ekim ayında yüzde 15, kasım ayında yüzde 47 ve son olarak aralık ayında yüzde 20 oranında zamlandı. Buna göre elektrik santrallerinin doğal gaz tarifesi, 2021 yılı içerisinde yapılan 11 zamla yüzde 198,2 oranında arttı. Böylece elektrik santrallerinin kullandığı tarife neredeyse 3 kat artmış oldu. Bu durum da önümüzdeki yıl elektrik tarifelerinde büyük bir zam yapılması ihtimalini artırmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 192

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.