Emeğe saygı yoksa ekonomi düzelmez

Sinop’ta yaşayan vatandaşlar ülke ekonomisinin her geçen gün kötüye gittiğini ve yaşam koşullarının zorlaştığını ifade etti.

Vatandaş Zeki Karataş, “Türkiye ekonomisi batmak üzere olan bir gemi gibi diye tarif ediyorum ben. Beğenmediğimi de yüksek sesle her zaman söylüyorum. Emeğe saygı duyulmadan bir yerde ekonominin yükseleceğini düşünmüyorum” dedi. Üniversite öğrencisi Muhammed Ali Köksal ise, “Sadece okula gidip gelmeye günde 30 lira veriyorum. İnsanlara kafeye oturduğumuz zaman lüks gibi gözüküyor. Umarım bunun lüks bir şey olmadığını halkımız anlar” ifadelerini kullandı. Fikrettin Kalafat, “Ekonomi çok fena. Vatandaş dışarıda herhangi bir masraf yapamıyor. Yemek yemesi, yola gitmesi her şey pahalı. Emekliler çok düşük maaş alıyor. Asgari ücretlilerde de sıkıntı var. Hele çocuk okutan varsa geçinmesi çok zor. 22 yıllık iktidar 200 lira verdiğinde 4- 5 çeyrek altın alıyordun. Şimdi bir tane çeyrek altın bile alamıyorsun. Buradan pay biçeceksin. Faizler de yüksek. Hayat pahalı. Bu iş böyle iyiye gitmedi” dedi.

Sinop - Anka