Emekli, AKP’den umudunu kesti

NİĞDE MİLLETVEKİLİ ÖMER FETHİ GÜRER, TÜİK’İN AÇIKLADIĞI ENFLASYON RAKAMINA GÖRE MAAŞLARI % 8.45 ORANINDA ARTTIRILACAK OLAN ÇALIŞAN VE EMEKLİLERİN YİNE YOKSULLUKLA VE AÇLIKLA BAŞ BAŞA BIRAKILDIĞINI SÖYLEDİ.

Emeklilere seyyanen zam yapılacak taban aylıkların asgarî ücretle eşitlendirilmesi gerektiğini ifade eden Gürer, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de intibak yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğine vurgu yaptı. İşçi, emekli ve memurların maaş artışını belirleyecek olan enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ortaya çıkan tablonun çalışanlar ve emekliler açısından büyük bir hayal kırıklığı oluşturduğunu ifade eden Gürer, “Halkın enflasyonu çift haneli rakamları çoktan geçmişken, çalışanlara ve emeklilere verilecek zam oranının tek haneli rakamlarda kalması iktidarın bilinçli tercihidir” dedi.

EMEKLİ MAĞDUR

Gürer, emeklilerin insanca şartlarda yaşayacakları bir geliri hak ettiklerini belirterek, “Yaşamlarının en güzel yıllarında devletlerine hizmet etmiş olanların siyasi iktidar tercihi ile hak ettikleri ücretlere erememeleri sosyal devlet anlayışı ile de örtüşmüyor” dedi. Emeklilerin 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası üç ayrı emekli maaşının da intibak yasası ile düzenlenmesi gerektiği belirten Gürer, “2008 sonrası emekli olanlar, AKP’nin getirdiği düzenleme ile büyük mağduriyet içindeler. Bir an önce intibak düzenlemesi yapılmalıdır” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi