Emekliler insanca yaşamak istiyor

Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana’da emeklilerle görüştü. Görüştüğü emekli vatandaşlara, “Verilen zamla birlikte 14 bin 469 lira ile geçinebilecek misiniz?” sorusunu soran Şevkin, şöyle cevaplar aldı:

Emekli Handan Öderoğlu: “Ev kira, geçinemiyoruz, zor durumdayız, durumumuz iyi değil. Elektrik, su parasını ödeyemiyoruz. Buna nasıl bir çözüm bulunacak?” Emekli Nilüfer Bürücek: “Geçinemiyoruz. Bir yerde oturup bir çay bile içemiyoruz. Hepimizin bu ülke için çok emeği var. Biz hâlâ torun büyütüyoruz. Burnumuzu evden çıkarma şansımız yok. Tüm emekliler olarak birlik olmaya hazırız. İnsan olmak istiyoruz. Ülkemizde insanca yaşamak istiyoruz.” Ankara - Anka

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