Emekliler seyyanen zam istiyor

Tüm Emekliler Derneği (TÜM EMEK DER) Genel Başkanı ve Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan 2025 yılı emeklilerin zam beklentisi hakkında açıklama yaptı.

'İktidar emekliye hesap verecek' Çalışan, “2025 yılı zammında emekliye TÜFE artı seyyanen 10 Bin TL zam şart olmuştur. Bu bile biz emeklileri hayata döndürmeye yetmez” diye konuştu. Gazete Duvar’ın haberine göre Çalışkan, “Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bizim emeklinin TÜFE’ si ile birbirini tutmuyor. Tüfe ile ilgili açılan davaya da müdahil olduk. TÜFE zamları emeklinin maaşlarını eritmiştir, eritmeye de devam edecektir. Bugün emeklilerimizin alım gücü çok düşük, emekli zammını almadan çarşıya, pazara iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Emeklinin pazara çıkacak durumu da kalmadı” dedi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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