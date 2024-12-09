'İktidar emekliye hesap verecek'

Emekliler, Kartal’da kefen giyip iktidara seslendi. Yapılan açıklamada, “Bize ‘tasarruf edin’ diyorlar. Kendileri bir yılda 26 bin asgarî ücret tutarı kadar parayı sadece giyim için harcayabiliyorlar” denildi.

Emekliler adına ortak açıklamayı Birleşik Emekliler Sendikası Genel Sekreteri Aysel Lüle okudu. “Emekliler yılı bitiyor. Yirmi üç gün kaldı. TÜİK 2024 yılı son enflasyon oranını açıklayacak. TÜİK, hiç kimsenin inanmadığı bir oran açıklayacak. Emekli maaşlarımız gerçek olmayan bu orana göre belirlenecek” diyen Lüle şunları söyledi: “‘Biraz sabır bir yıl sonra düze çıkacağız’ diyorlardı şimdi ise ‘ekonomideki şok döneminin birinci yılını bitirdik. Ancak, Geride iki yıl daha var’ diyorlar. Bize ‘tasarruf edin’ diyorlar. Kendileri bir yılda 26 bin asgarî ücret tutarı kadar parayı sadece giyim için harcayabiliyorlar.

Sayıştay raporuna göre, saray dakikada 37 bin lira harcıyor. İnsanca yaşamak için gereken ve var olan maddî imkanları nüfusumuzun onda dokuzuna değil, faizciye, tefeciye verecekleri bir program yapıyor, bütçeyi böyle hazırlıyorlar. Dün çay simit hesabı yaparak ‘Benim halkıma bunu yaşatan bu zalim iktidardır’ diyenler, ‘kalkınma planında yaşlıların sosyal dışlanmalarına karşı önlem almaktan’ bahsederken, emekliyi çaya ve simide ulaşamaz hale getirerek ailesinden bile dışlanmasına sebep oldular.”

İstanbul - anka