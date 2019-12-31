"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Emekliler yeni yılda “intibak” istiyor

31 Aralık 2019, Salı
TÜED, 2000 yılında önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyor.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün,  2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, 2000’den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini söyledi.

2000’den sonra emekli olanlara intibak uygulanmasını yıllardır talep ettiklerini anımsatan Ergün, “2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000’den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımıza gönderdik” dedi.

Emekli aylıklarında eşitsizlikler giderilmeli

Bazı dönemlerde aylıklara yapılan seyyanen zamların emeklileri kısmen rahatlattığını dile getiren Ergün, şunları kaydetti: “Çalışılan dönemlerdeki sigorta mevzuat hükümleri esas alınarak, karma sisteme göre hesaplanan emekli aylıkları arasında oluşan eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır. Bu talebimiz yerine getirilmeli ve bundan sonra bağlanacak aylıklara da aynı kriterler uygulanmalıdır. Bu şekilde, gelecekte emekli olacakların hakları da korunmuş olacaktır.” 

 

AA

Etiketler: emeklilik, intibak
Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB’yi refah için istiyoruz

    Kanal, İstanbul’u savunmasız bırakır

    İstanbul'da iki binanın çatısı uçtu, dış cephe için kurulan bir iskele de koptu

    100 bin Suriyeli’yi İstanbul’dan gönderdik

    Gazze ablukası 520 fabrikayı kapattırdı

    Emekliler yeni yılda “intibak” istiyor

    Libya krizine ilişkin Rusya'dan açıklama

    'İsrail'in bu kararı, bizi yeniden mali krize sokuyor'

    Antep Valiliği'nden 'özel güvenlik bölgesi' açıklaması

    Mansur Yavaş'tan gündeme dair açıklamalar

    Mısır, Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırdı

    Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ oldu

    Hırvatistan eski Başbakanı 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

    Hollanda’da Doğu Türkistan protestosu

    Silah arkadaşları şehidini 23 yıldır unutmadı

    Japonya, yabancı turistlere bedava uçak bileti dağıtacak

    Hizbullah, ABD'den intikam alacaklarını açıkladı

    Bir gazete daha kapanıyor

    Libya tezkeresi Meclis'te

    2019 protestolarla geçti

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Kanal İstanbul, bir “Amerikan projesi” mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    AYM’nin Wikipedia kararının söyledikleri
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Okuma programı notları
    Genel

    Kanal, İstanbul’u savunmasız bırakır
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Dolar neden yükseliyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Şaka ile dinden çıkılır mı?
    Genel

    Emekliler yeni yılda “intibak” istiyor
    Genel

    AB’yi refah için istiyoruz
    Ali FERŞADOĞLU

    Seferberliğe nereden başlamalı, neler yapmalı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.