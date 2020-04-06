Emeklilere bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu

12 milyon emekliye verilen 1000 liralık Ramazan Bayramı ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu. Bağ-kur ve Emekli Sandığı'ndakiler için ödeme yapılacak tarih de açıklandı.

Ramazan Bayramı'nda 12 milyon emekliye bayram ikramiyesi verilecek. Bakanlık daha önce emeklilere verilecek promosyonun 7-11 Nisan tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu. Emeklilere bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceğine ilişkin takvim de kesinleşti. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi yarın itibarıyla başlıyor. SSK’lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan’da bayram ikramiyesi alacak. Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü; - 17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan, - 20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan, - 23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan, - 25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan’da, 4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da aylık aldıkları Banka / PTT Şubelerine yatacak. NTV

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