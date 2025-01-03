Emeklilerin gözü TÜİK’te

Türkiye İstatistik Kurumunun 3 Ocak 2025’te (bugün) açıklayacağı Aralık ayı enflasyonu, SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve emeklilerine yılın ilk 6 ayı için yapılacak zam oranının belirleyecek.

Orta sınıf yok oldu Merkez Bankası’nın anketine göre, 2024 yıl sonu enflasyon yüzde 45,28, 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 16,47 olarak bekleniyor. Bu beklentilere göre, aralık ayı için TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranı yüzde 1,72 olarak hesaplandı. Bu durumda, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ocak ayında alacağı maaş zammı yüzde 16,54 civarında, memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 12,30 civarında olması bekleniyor. Ankara - Anka

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