Emeklilerin gözü TÜİK’te

Türkiye İstatistik Kurumunun 3 Ocak 2025’te (bugün) açıklayacağı Aralık ayı enflasyonu, SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve emeklilerine yılın ilk 6 ayı için yapılacak zam oranının belirleyecek.
Orta sınıf yok oldu
Merkez Bankası’nın anketine göre, 2024 yıl sonu enflasyon yüzde 45,28, 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 16,47 olarak bekleniyor. Bu beklentilere göre, aralık ayı için TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranı yüzde 1,72 olarak hesaplandı. Bu durumda, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ocak ayında alacağı maaş zammı yüzde 16,54 civarında, memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 12,30 civarında olması bekleniyor.
Ankara - Anka