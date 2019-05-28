Emeklilik fonlarından Hazine’ye borç verilecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), emeklilik fonlarında standart ve para piyasası fonlarına alınacak varlıklara ilişkin düzenlemeye gitti.

Düzenlemeye göre 31 Temmuz itibariyle para piyasası fonlarının yüzde 25’i devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) yönlendirilecek. SPK’nın önceki gün açıkladığı ilke kararına göre Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in, Para Piyasası ve Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonlarına İlişkin Esaslar başlıklı bölümüne ikinci fıkra olarak şu ifade eklendi: “Para piyasası fonlarının portföyünün asgari yüzde 25’i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir.” Diken’de yer alan habere göre, para piyasası likit fonlarında büyük bölümü repo piyasasında bulunan yaklaşık 10.5 milyar lira birikimin yüzde 25’ine denk gelen yaklaşık 2.5 milyar liranın temmuz sonu itibarıyla DİBS’e aktarılması gerekecek. SPK açıklamasında ayrıca yapılan değişiklikler ile getirilen ‘yeni portföy sınırlamalarına 31 Temmuz itibariyle uyum sağlanmasına karar verildi’ denildi.

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