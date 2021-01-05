'Emeklinin durumu vahim'

BASK Genel Başkanı Bayram Zengin, emeklinin durumunun vahim olduğuna dikkat çekerek, memur toplu sözleşmesinin revize edilmesi ve asgari ücretin altında emekli aylığı kalmaması gerektiğini söyledi.

BASK Genel Başkanı Bayram Zengin Aralık 2020 dönemi enflasyon oranının açıklanması sebebiyle yaptığı basın açıklamasında; memur toplu sözleşmesinin revize edilmesi ve asgarî ücretin altında emekli aylığı kalmaması gerektiğini açıkladı. Zengin yaptığı açıklamada, “TÜİK tarafından açıklanan ve inandırıcı bulmadığımız ısmarlama rakamlara göre, Aralık ayında enflasyon (TÜFE) yüzde 1.25 artmıştır. Temmuz ayındaki yüzde 0.58, Ağustos ayındaki yüzde 0.86, Eylül ayındaki yüzde 0.97, Ekim ayındaki yüzde 2.13, Kasım ayındaki yüzde 2.3 ve Aralık ayındaki yüzde 1.25’lik enflasyonun kümülatif toplamı yüzde 8.36 etmektedir. Bu durumda, Hakem Kurulu tarafından Temmuz ayında memur ve emeklilerine reva görülen yüzde 3’lük sadâka miktarı artışın tamamı erimiş, memur ve emeklileri yılın bitmesine 1 ay kala % 4.36 alacaklı hale gelmiştir” dedi.

MEMUR VE EMEKLİLER ENFLASYONDAN MEDET UMAR HALE GELMİŞTİR

Aralık ayı rakamlarına göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 2.589,94 Lira iken (Türk-İş), Devletin resmî kuruluşu olan TÜİK’e göre Kasım ayında ağır bir işte çalışan bekâr bir işçinin aylık harcama tutarı net 2.792 TL, asgarî ücret ise 2.825,90 TL olduğunu bildiren “Çalışanların ve emeklilerin insan onuruna yaraşır bir hayat sürebilmeleri ve aile sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için sosyal taraflarla birlikte asgarî geçim düzeyinin belirlenmesi ve yoksulluk sınırının altında aylık alan çalışan ve emekli kalmaması gerekirken, emeklilerin asgarî ücret bir yana açlık sınırının altında aylığa mahkûm edilmeleri utanç vericidir. Gelinen nokta itibariyle memur ve emeklileri enflasyondan, enf- lasyonun yüksekliğinden medet umar hale gelmişlerdir” şeklinde konuştu.