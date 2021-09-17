Eminevim’de üst düzey atama

Tasarruf finansmanı sektörünün şirketi Eminevim’in Genel Müdürlük görevine katılım bankacılığının deneyimli ismi Sait Aytaç getirildi.

Eminevim’den yapılan yazılı açıklamada, bankacılık ve finans sektörünün tanınan başarılı isimlerinden Sait Aytaç’ın 1 Eylül itibariyle şirketin Genel Müdürlüğü görevine getirildiği duyuruldu. Finans ve satış alanındaki uzmanlığı ve tecrübeleriyle Türkiye’nin önde gelen katılım bankalarının yönetim kademelerinde görev yapan Aytaç, yapılan atama sonrası iş hayatına Eminevim Genel Müdürü olarak devam edecek.

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