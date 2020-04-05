En çok değer kazanan 2. eller

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi Cardata, son bir yıl içerisinde ikinci elde en çok değer kazanan marka ve modelleri listeledi.

Buna göre, Türkiye’de ikinci el araçlar arasında en çok değer kazanan otomobil, yüzde 46 değer artışı kaydeden 2017 Renault Megane 1.5 DCI Sedan oldu. Araştırma kapsamında, ikinci elde değerini en çok artıran marka Renault olurken, fiyat değer oranını en çok artıran modellerin yine Renault modelleri olması dikkatleri çekti. 2016 model Renault Megane 1.5 DCI Sedan yüzde 42’lik değer artışıyla ikinci sırada bulunurken, 2017 model Renault Clio 1.5 DCI yüzde 41’lik değer artışıyla üçüncü oldu. Türkiye’de en çok değer kazanan dördüncü otomobil modeli ise 1 yılda yüzde 38 ikinci el değeri kazanan 2017 Renaut Megane 1.6 Joy oldu.

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