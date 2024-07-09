En düşük kazanç bizde

Avrupa Birliği’nin (AB) resmi istatistik ofisi Eurostat, Avrupa’daki ortalama maaşları açıkladı.

Buna göre, Kuzey ve Batı Avrupa ülkeleri en yüksek ortalama net kazançlara sahipken, Doğu ve Güney Avrupa ülkelerinde çok daha düşük rakamlar görülüyor. İsviçre, bölgedeki diğer tüm ülkelerden önemli ölçüde daha yüksek olan 85,582 euro yıllık ortalama net kazanç ile listenin başını çekiyor. Listenin en alt sırasında ise Türkiye, 8,968 euro ile en düşük ortalama yıllık net kazanç ile yer alıyor. İsviçre’yi İzlanda ve Lüksemburg sırasıyla 53,885 euro ve 49,035 euro ortalama kazanç ile takip ederken, Norveç ve Hollanda da ise net kazanç 45,000 euronun üzerinde.