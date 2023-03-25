"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MART 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

En pahalı Ramazan

25 Mart 2023, Cumartesi 10:49
Vatandaş 34 aydır aralıksız artan gıda fİyatlarıyla en pahalı Ramazan ayını yaşıyor.

Recep Gören - Ankara

GIDADAKİ ARTIK YÜZDE 485.2

Dünyada gıda fiyatları son 10 aydır aralıksız olarak azalırken, Türkiye’de ise son 34 aydır gıda fiyatları aralıksız artıyor. Türkiye, artık özellikle yaz aylarında yaşamaya alıştığı gıda fiyatlarındaki ucuzluğu, 2020 yılından bu yana unuttu. Son 34 ayda Türkiye’de gıda fiyatlarında yüzde 485,2 oranında artış yaşandı.

VATANDAŞIN TENCERESİ BOŞ KALDI

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR tarafından yapılan hesaplamaya göre, gıda fiyatlarında son 12 ayda 151,1 oranında artış yaşandı.  En fazla tüketilen 64 gıda maddesinin ortalama fiyatı Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında artarken, yılın ilk üç aylık dönemindeki artış ise yüzde 19,5 oldu.

***

En pahalı Ramazan

Gıda fiyatlarının yılın ilk üç ayında yüzde 19,5, son bir yılda da yüzde 111,9 oranında arttığı Türkiye tarihinin en pahalı gıda fiyatlarıyla Ramazan ayını karşıladı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR, fiyatlarını Ankara’daki marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Mart 2023 sonuçlarını açıkladı. Dünya gıda fiyatları son 10 aydır aralıksız azalırken Türkiye’deki kesintisiz artış süresi ise 34 aya ulaştı. Gıda fiyatlarının yılın ilk üç ayında yüzde 19,5, son bir yılda da yüzde 111,9 oranında arttığı Türkiye tarihinin en pahalı gıda fiyatlarıyla Ramazan ayını karşıladı.

AÇLIK RİSKİ ARTIYOR 

Yanlış ekonomik politikaların gıda fiyatlarında yol açtığı artışın açlık riskini giderek daha da büyüttüğü belirtilen açıklamada bu bilgiler yer aldı: “Eylül 2021’den bu yana kamu çalışanları ve kamu emeklilerinin ücret ve aylıkları enflasyon farkları da dahil yüzde 141 oranında arttı. Asgari ücretteki artış yüzde 200 oldu, işçi ve bağımsız çalışanların emekli aylıkları ise yüzde 132,2 oranında arttı. Faiz indirimleriyle Türkiye’nin, yıllarca sürecek bugünkü enflasyon sarmalına sürüklendiği Eylül 2021’den bu yana gıda fiyatları ise yüzde 300 oranında arttı. Diğer bir ifadeyle Eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için bu yıl mart ayında 400 lira ödemek gerekirken, kamu çalışanı ve emeklisinin Eylül 2021’deki 100 liralık geliri bugün 241 lira, asgari ücretlininki 300 lira, işçi ve bağımsız çalışan emeklisininki ise 232 lira oldu.” 

YILLIK ORTALAMA ARTIŞ % 151.1

Dünyada gıda fiyatları son 10 aydır aralıksız olarak azalırken, Türkiye’de ise son 34 aydır gıda fiyatları aralıksız artıyor.  Türkiye artık özellikle yaz aylarında yaşamaya alıştığı gıda fiyatlarındaki ucuzluğu 2020 yılından bu yana bir daha göremedi. Son 34 ayda Türkiye’de gıda fiyatlarında yüzde 485,2 oranında artış yaşandı. Bu yıl martta geçen yılın aynı ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 85,2, et-balık fiyatlarında 95, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 116 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 24,1 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 124,5, sebze fiyatları ise yüzde 235,4 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 68,7, diğer gıda fiyatları ise yüzde 96,6 oranında zamlandı. Gıda fiyatlarındaki son 12 aylık ortalama fiyatlar esas alınarak yapılan hesaplamaya göre ise 151,1 oranında artış yaşandı. 

Okunma Sayısı: 337
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa Konseyinden Fransa'ya çağrı: Gösteri hakkına saygı duy

    Kahramanmaraş'ta 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem daha

    Kanada’da da Ramazan coşkusu yaşanıyor - Trudeau: Ramazan dua ve yardım ayı

    Doğu Türkistan’da oruç yasağı!

    En pahalı Ramazan

    23 Mart özel sayımız yoğun ilgi gördü

    Bediüzzaman’dan Allah razı olsun

    Vatandaş borç içinde

    Sosyal medyada seçimi manipüle atağı

    Erdoğan kimlerle beraber

    15 Mayıs’ta yeni bir dönem başlayacak

    Netanyahu İngiltere'de de protesto edildi

    Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü

    Diyanet: Depremzede Hacı adayları haklarını 2024 yılına erteleyebilecek

    Hırka-i Şerif ziyarete açıldı - Peygamberimize (asm) salâvata, hürmete ve muhabbete vesile oluyor

    Pendik'te 7 katlı otelde yangın çıktı: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

    190 bin 736 sandık kurulacak

    Narlı sosların piyasaya arzı yasaklandı

    İran'ın Türkiye sınırındaki depremde 82 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’an ve Siyer dersleri
    Ahmet BATTAL

    Kumar masasında pazarlık
    Ali FERŞADOĞLU

    Depremzedeler: Şimdi destek sırası Diyanet’te!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Orhan Ali YILMAZ

    Hilmi Uran’dan Kılıçdaroğlu’na CHP’nin şu tarihî serencâmı…
    Cevher İLHAN

    GARABET: Sahte karotlarla “çürük temeller!”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cenk ÇALIK

    Askorbik asit - İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri
    Risale-i Nur'dan

    Oruç, zengini fukaranın yardımına koşturuyor
    Ekrem Donbaloğlu

    Cemaat ile tesbihat bid’at mıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.