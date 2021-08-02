En yüksek temmuz ihracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Temmuzda Türkiye’nin ihracatı, bayram tatilinin iş günü sayısını düşürmesine rağmen geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 10,2 artışla 16 milyar 413 milyon dolara ulaştı. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek temmuz ayı ihracatı oldu. İhracat ailesi, son 12 ayda ilk kez 200 milyar doları da geçerek 201 milyar 46 milyon dolarla tarih yazdı. 16 Temmuz’da ise 1,5 milyar dolarla günlük ihracat rekoru kırıldı. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Son 14 yıldır 100 milyar dolar seviyelerinde olan ihracatımızda ilk defa 12 ayda 200 milyar doları geçtik. Böylece sadece 2021 yılı hedefimiz olan 184 milyar doları değil, 2022 hedefi olan 198 milyar doları da aşmayı başardık. Şimdi gözümüzü 2023 hedefine diktik. Mevcut yükseliş ivmemiz gösteriyor ki, en fazla 5 sene içerisinde 300 milyar dolarlık ihracata hep beraber ulaşacağız” dedi.

İstanbul - Sedat Serdar