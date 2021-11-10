Enerji maliyetlerinde artış enflasyonu tetikliyor

Enerji fiyatlarında yaşanan artış yükünün sadece sanayiye yansıtılmasının tüketici enflasyonunu da tetiklediğinin altını çizen Plastik Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, “Son dönemde tüm zamların sadece sanayiye yansıtılması, sanayi kullanımında enerji maliyetinin konut maliyetinin çok üstüne çıkması gibi bir garipliğe sebep olmuştur” dedi.

Karadeniz, “Pandemi ve tedarik zincirinde meydana gelen aksamalardan kaynaklı olarak emtia fiyatlarının hızla artması, ülkemiz gibi ithal girdi ve ara mamul kullanan ülkeleri derinden etkileyen navlun fiyatlarında yaşanan artış ve son olarak enerji maliyetlerinin artması imalat sanayini ve üretimi derin bir çıkmaza sokmaktadır. Plastik sektörü özelinde ele alındığında sektörün ihtiyaç duyduğu hammaddenin yaklaşık % 85’ini ithalat yoluyla karşılamakta olduğunu görüyoruz. Navlun maliyetlerinde meydana gelen hızlı artışlar ülkemizin rekabet gücünün hızla azalmasına sebep olmaktadır. Mevcut durumu daha olumsuz bir noktaya taşıyan gerekçe ise iç piyasada alım gücünün düşmesi sebebiyle üreticilerin maliyet artışının tamamını yansıtamaması ve bu sebeple kâr marjının hızla düşmesidir” dedi. İstanbul - Sedat Serdar

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