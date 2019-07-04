Seçim sonrasının zamları yansımadan açıklanan enflasyon oranları yine inandırıcı bulunmadı.

ÜFE yıllık 25, 12 aylık 32.8

TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15.72, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25.04 olurken, 12 aylık ortalamalarda ise TÜFE yüzde 19.88, yurt içi ÜFE yüzde 32.81 arttı.

Maaşlara enflasyon farkı

Kamu çalışanları ile memur, işçi ve esnaf emeklilerinin maaşlarında “enflasyon farkı” üzerinden yapılacak artış, yine açıklanan enflasyon oranları esas alınarak belirlendi.

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Enflasyon aldatmacası



Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran rakamlarına göre TÜFE oranı beklendiği gibi düşük çıktı. Düşük çıkan oran yine tartışma konusu oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları Haziranda aylık bazda yüzde 0,03 artarken yıllık artış yüzde 15,72 oldu. Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Haziranda aylık yüzde 0,05 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise baz etkisiyle Mayıstaki yüzde 18,71’den yüzde 15,74’e sert gerilemesi bekleniyordu. Haziran ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 0,03 ile piyasa beklentisinin oldukça altında artış göstererek, bu yılın en düşük aylık enflasyonu görüldü. Yıllık enflasyon da 2,99 puan azalarak yüzde 18,71’den yüzde 15,72’ye geriledi. Enflasyon verisine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulunan CHP İdarî ve Malî İşler genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “Enflasyon’un kaç olduğundan ziyade devletin vakarı önemli. Durum kötü zam yapamıyoruz dense çalışanlar, memur ve emekliler mutlaka devletleri için fedakârlık yapar, ama devletin göz göre göre enflasyon rakamlarıyla oynaması herkesin ağırına gidiyor. Yakışmadı!’’ dedi.

Canımızı yakmaya devam edecek

Haziran rakamlarına göre TÜFE oranı beklendiği gibi düşük çıktı. Düşük çıkan oran yine tartışma konusu oldu. T24 Ekonomi Yazarı Barış Soydan, zamların ertelenmesinin enflasyona etkilerini değerlendirdi. Marketlerdeki fiyat etiketlerinin enflasyon düşüşünü doğrulamadığını belirten Barış Soydan, “2018 Haziran’da fiyat artışı çok yüksekti, kıyaslayınca gerileme varmış gibi görünüyor” dedi. Barış Soydan, “Rakamsal olarak baktığımızda gıda fiyatlarında düşüş olduğunu görüyoruz, ancak markete gittiğimizde durum böyle değil” diyerek sebebini şöyle açıkladı: “Geçen Sonbahar aylarında gıda fiyatlarına ciddi bir zam geldi ancak cebimizdeki para aynı kaldı. Cebimiz alev aldı, piyasada yangın başladı. O yangın sönmedi, kısa zamanda da çarşı pazardaki bu yangın canımızı yakmaya devam edecek” dedi. Enflasyonun düşmesiyle Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesinin beklendiğini söyleyen Soydan, “İktidar, Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesini umuyor, böylece piyasaya para girer ve ekonomi canlanır diye bekliyor” dedi.