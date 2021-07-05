Enflasyon canavarına yem ettirmeyin

Memur maaşının zamlar ve enflasyon karşısında eridiğini söyleyen Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Temel gıda maddelerine, elektrik, doğal gaz, akaryakıt, ev kirası gibi birçok alanda ardı ardına gelen zamlar nedeniyle kamu görevlileri geçinmekte zorlanmakta. Kamu görevlilerine seyyanen zam ve refah payı verilmeli, enflasyon canavarına yem edilmemelidir” dedi.

Yazgan, “Vergi dilimi adaletsizliğinin giderilmesi gerekmektedir. Vergi diliminin yüzde 15’e sabitlenmelidir. Toplu sözleşme masasına taşıyacağımız konulardan birisi de budur. Genel Yetkili Sendika olarak toplu sözleşme masasında dik durarak kamu görevlilerimizin haklarını savunacağız. Güçlü kamu görevlisi, güçlü toplum, güçlü Türkiye yolunda üzerimize düşeni sendika olarak fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Ankara - Recep Gören

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