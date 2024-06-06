Enflasyon çok ciddi tahribatlara neden oluyor

CHP’nin yüksek enflasyonun neden olduğu toplumsal tahribatın araştırılması için verdiği grup önerisi TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre,”Bugün iktidarda bulunanların bu enflasyonu düşürmek amacını taşıdığını söyledikleri program son bir yıldır uygulanıyor ve bir yıllık sürede Türkiye’de enflasyon gerilemedi, aksine daha da arttı ama daha önemlisi enflasyon sadece bir ekonomik sorun olarak gündemimizde bulunmuyor, toplumsal yapımızda çok ciddi tahribatlara neden oluyor” diye konuştu. Enflasyon nedeniyle büyük bir huzursuzluğun olduğu ifade eden Emre, “Bakın, sokaklara çıkın, vatandaşlarımız mutsuz, insanımızın yüzü asık bu Türkiye’de otoriter bir yönetim bulunduğu için, bir baskı ortamı olduğu için tabii ki bu huzursuzluk sokaklarda kendini gösterecek alan maalesef bulamıyor. Türkiye’de insanlar bugün yumrukları sıkılı vaziyette, büyük bir huzursuzluk dalgasıyla karşı karşıyayız. Müthiş bir yoksulluk var ülkemizde, bunu lütfen görünüz” dedi.

Ankara - Mehmet Kara