Enflasyon düşüyor sözü hikâye

İstanbul’da vatandaşlar, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “enflasyonun düşüşte olduğu ve en zor dönemin geride kaldığı” açıklamasını eleştirdi.

Bir vatandaş, Mehmet Şimşek’in sokağı görmediğini belirterek, “Acaba sokağa inmiş mi? Kent Lokantalarındaki, Halk Ekmek’teki sırayı görmüş mü, pazara inmiş mi? Neye dayanarak söylüyor” dedi. Bir diğer vatandaş, “Bence hikâye, uyutuyorlar bizi. Kim ne derse desin, ben yaşadığıma, gördüğüme bakıyorum” dedi. Başka bir vatandaş ise, “Durum vahim, gidişat hiç hoş değil yani. Her şeyin farkındalar ülkeyi yönetenler. Kiralar, hayat pahalılığı, halk da siyasetçi de bilincinde. Ne olacak belli değil. Oy zamanı gelince halk tanınıyor, ondan sonra unutuluyor” ifadelerini kullandı. İstanbul - Anka

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