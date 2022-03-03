Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi şubatta aylık bazda yüzde 4,81, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 7,22 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 54,44, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 105,01 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 25,98, yurt içi üretici fiyatları yüzde 56,83 arttı. Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 4,81, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,22 yükseldi. TÜFE, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,44, Yİ-ÜFE ise yüzde 105,01 artış gösterdi. Aralık 2021'de yıllık enflasyon yüzde 48,69 olarak kayıtlara geçmişti. AA

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