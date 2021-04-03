Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak

Yurt içi piyasalar pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verisine odaklandı. TÜFE şubatta yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 0,91, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,22 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,61, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,09 olmuştu. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,49, en yüksek yüzde 1,75 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 15,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,21'e çıkacağı hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,91 artış göstermişti.

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