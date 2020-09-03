Enflasyon tahminleri yine tutmadı

TÜRKİYE’DE ENFLASYON AĞUSTOS’TA YÜZDE 0,86 ARTARKEN, YILLIK BAZDA YÜZDE 11,77 OLDU. ÜNLÜ EKONOMİST PROF. DR. ALKİN, 2020 YILI İÇİN TEK HANELİ ENFLASYONUN ARTIK MU’CİZELERE KALDIĞINI SÖYLEDİ.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağustosta aylık bazda yüzde 0,86, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,35 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 11,53 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,27, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,71 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,86, Yİ-ÜFE yüzde 2,35 artış gösterdi. TÜFE, Ağustosta geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 7,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 yükseldi. Ekonomistler, Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 0,96 artmasını, Ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,96) göre ise, bir önceki ay yüzde 11,76 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,88’e çıkacağı hesaplanıyordu.

2020’DE TEK HANE İMKÂNSIZA YAKIN

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin de, Ağustos sonu itibariyle yüzde 11.77 olarak açıklanan enflasyonun yılı yüzde 11 civarında kapatacağı tahmininde bulundu. Prof. Dr. Alkin, Ağustos ayı sonu itibariyle yüzde 11.77’e ulaşan yıllık enflasyon verilerini değerlendirdi. Ünlü ekonomiste göre son açıklanan 0.86’lık Ağustos ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) artış oranı 2020 yılı için tek haneli enflasyo- nun artık mucizelere kaldığını gösterdi. Vatandaşın enflasyonu TÜFE’nin üze- rinde Enflasyon sepetinin oluşturan mal ve hizmet kalemlerine değinen Alkin, “Ağustos ayında enflasyon sepetine giren mal ve hizmetlerin yüzde 65’inde fiyatlar yükselmiş, yüzde 13’ünde değişmemiş, yüzde 22’sinde ise düşüş göstermiş. Sepete giren 418 kalem mal ve hizmet, elbette vatandaşın enf- lasyonu anlamına gelmiyor. Vatandaşı ilgilendiren hayat pahalılığı. Vatandaşın enflasyonu 25-26 kalem mal ve hizmetten oluşuyor. Bunlardaki artış da TÜFE artışının çok üzerinde.” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Reyhan Keser