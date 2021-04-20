Enflasyonu en yüksek 14. ülkeyiz

IMF’nin listesinde Türkiye ekonomisi dünya sıralamasında en çok enflasyon görülen 14. ülke olurken, Avrupa ortalaması olan 2.1 enfasyon değerinin 6.5 katı oranında performans gösterdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2021 Nisan Raporu’nda Türkiye’deki enflasyon değeri yüzde 13.6 olarak açıklandı. Böylece Türkiye, yüzde 9.6 enflasyon görülen Irak’ın bile gerisinde kalırken, Orta Doğu ve Avrupa bölgesinde sadece Libya ve İran’ı geçebildi. IMF’nin listesinde Türkiye ekonomisi dünya sıralamasında en çok enflasyon görülen 14. ülke olurken, Avrupa ortalaması olan 2.1 enfasyon değerinin 6.5 katı oranında performans gösterdi. Dünya genelindeki orta ve büyük ekonomilere bakıldığı zaman enflasyon değeri açısından en iyi performans gösteren ilk 3 ülke Japonya, İsviçre ve Panama oldu. Bu ülkelerde nisan ayı enflasyonu sadece 0.1 olarak açıklandı. Bu ülkeleri Yunanistan (0.2), Singapur (0.2), İsrail (0.3), Filistin (Gazze ve Batı Şeria 0.3), Karadağ (0.4) ve Nijer (0.4) takip etti. Avrupa Birliği ülkelerine bakıldığı zaman Güney Kıbrıs Rum Kesimi (0.4), Hırvatistan (0.7), İtalya (0.8), Slovenya (0.8), Lüksemburg ve Portekiz ise yüzde 0.9 enflasyon ile bu alanda en iyi performansı gösterdi. Avrupa’nın büyük ekonomilerine bakıldığında Almanya’da Nisan 2021 enflasyon oranı yüzde 2.2, İngiltere’de yüzde 1.5, Fransa’da 1.1, İspanya’da yüzde 1, Belçika’da 1.7 ve Hollanda’da yüzde 1.4 olarak gerçekleşti.

En yüksek enflasyon kimde?

Dünya geneline bakıldığında Türkiye 13.6 ile en yüksek enflasyon değerine sahip. 14’üncü ülke konumunda yer alıyor. Dünyada en yüksek enflasyon oranına sahip ülkelerse sırasıyla Venezuela (yüzde 5.500), Sudan (yüzde 197), Zimbabve (yüzde 99.3), Sürinam (yüzde 52.1), Güney Sudan (40), İran (yüzde 39) ve savaşın hüküm sürdüğü Yemen (yüzde 30.6) oldu. Türkiye bu bağlamda bahsi geçen ülkeler haricinde sadece Angola, Haiti, Libya, Zambia, Nijerya ve Siera Leona gibi ülkeleri geçebildi. Listede Türkiye’nin hemen ardında Etiyopya, Demoktatik Kongo Cumhuriyeti, Liberya, Özbekistan ve Irak yer aldı. IMF listesinde Türkiye ile siyasî ve coğrafi olarak yakın ilişkilerde ve konumda bulunan Bosna Hersek (yüzde 1.2), Bulgaristan (yüzde 1), Ukrayna (yüzde 7.9) ve Azerbaycan yüzde 3.5’lik performans gösterdi. Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ile Çin’e bakıldığındaysa Nisan ayı enflasyonu yüzde 2.3 (ABD) ve yüzde 1.2 (Çin) oranında gerçekleşti.