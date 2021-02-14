Esnaf aşıda öncelikli olmalı

Esnaf ve sanatkâr meslek grupları içerisinde öncelikli olan sektörlerin aşılanması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Toplu taşımada faaliyet gösteren esnafımız, cafe-restoran kahvehane gibi yerlerde çalışan esnafımız ve yanında çalışanlar, berber, kuaför, büfe bakkal gibi vatandaş ile birebir temas eden esnaf ve sanatkârımız öncelikli olarak aşılanmalı” dedi.

Palandöken, “Her gün işi gereği binlerce insanla aynı ortamda bulunmak, temas etmek zorunda kalan esnaf ve sanatkârımızın öncelikli olarak aşılanması, hem pandeminin hızını keser, hem de vatandaş daha güvenilir şekilde esnafımızdan alış veriş yapar” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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