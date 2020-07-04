Esnaf ayakta zor duruyor

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’a bir mektup gönderdi ve 11 ayrı talepte bulundu. Palandöken “Esnaf darda, ayakta zor duruyor. Borç ertelemesi ve nakit desteği şart” dedi.

HABER: RECEP GÖREN

BÜTÜN dünyada ve ülkemizde etkili olan Covid-19 Pandemi döneminde koronavirüsten en fazla etkilenen kesim olan esnaf ve sanatkâr camiası adına Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) tarafından Cumhurbaşkanlığı’na üçüncü talep mektubu iletildi. TESK’in Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup gönderdi ve 11 ayrı talepte bulundu. Palandöken “Esnaf darda, ayakta zor duruyor. Borç ertelemesi ve nakit desteği şart” dedi. 2.5 milyon esnafın temsilcisi olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup gönderdi ve 11 ayrı talepte bulundu. “Esnaf darda, ayakta zor duruyor’’ diyen Palandöken, kredi borçlarının 3 ay ertelenmesini, esnaf ile yanlarında çalışan personelin prim borçlarının da yıl sonuna kadar devlet tarafından ödenmesini istedi.

İŞTE O TALEPLER

l Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza kullandırılmış olan kredilerin geri ödeme tarihleri, faizleri Hazine’ce karşılanmak kaydıyla, bir kez daha 3 ay süre ile yeniden ertelenmeli.

l Esnaf ve sanatkârlarımız ile yanlarında çalışanların ödeyecekleri SGK primleri, yıl sonuna kadar devlet tarafından karşılanmalı.

l Esnaf ve sanatkârlarımızca ödenen işyeri kira stopajı uygulamasına son verilmeli.

l Temel gıda maddeleri ile temizlik ürünlerinden Katma Değer Vergisi (KDV) alınmamalı ya da oran yüzde 1’e indirilmeli.

l Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin ve tarım kredi kooperatiflerinin, esnaf ve sanatkârlara rakip olacak şekilde ticaret yapmaları önlenmeli.

l Son 3 yıl içinde işyeri açık olan esnaf ve sanatkârlara doğrudan nakit desteği sağlanmalı.

l Kahvehanelerde gereken hijyen tedbirleri alınmak kaydıyla oyunlar serbest bırakılmalı.

l İl içinde faaliyet gösteren ticari araçlar ile okul servislerinde yüzde 50 yolcu taşıyabilme uygulaması kaldırılmalı. Turizm bölgelerinde çalışan 9 koltuklu taksilerin 3 yolcudan fazla taşımaması şeklindeki uygulamaya son verilip, yolcu kapasitesi yüzde 50’ye yükseltilmeli. 100 km’ye kadar şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçların da koltuk kapasitesi kadar yolcu alabilmeleri sağlanmalı.

l Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan işyerlerinin, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmet alma yükümlülüğü, 1 Temmuz 2021’e ertelenmeli.”