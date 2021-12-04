Esnaf Bağ-Kur primlerine indirim bekliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken, esnafın Bağ-Kur primlerinin yüksek olduğu ve hem ücretlerde hem ödeme şekillerinde değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.

Palandöken, “Esnafımız gerek pandemi şartları gerek kur yükselmesi gibi durumlar nedeniyle ekonomik olarak zorlanıyor. Bu da en önemli ödeme kalemlerinden biri olan Bağ-Kur primlerini ödemesini zorlaştırıyor. Bu nedenle en düşüğü 1055 Lira olan primlerin düşürülmesi esnafımıza çok büyük rahatlama getirir. Fakat asgarî ücrete gelecek zam oranıyla birlikte yeni yılda Bağ-Kur primleri de aynı oranda zamlanacak. Esnafımızın indirime ihtiyacı varken gelecek sene Bağ-Kur primlerine zam yapılmamalı” dedi. PRİMDE KOLAYLIK SAĞLANMALI - ÖDEMELERDE HİZMET ÜCRETİ ALINMAMALI Düzenli primi ödeyebilen esnafa da teşvik edici adımlar atılması gerektiğine değinen Palandöken, “Kendi Bağ-Kur primini ve çalışanlarının primlerini düzenli ödeyenler için 2016’dan beri devam eden yüzde 5’lik indirim söz konusu. Fakat bu oran yeni yılda yüzde 10’a çıkarılmalı ve bunun gibi ödemeyi kolaylaştıracak, düzenli ödemeyi teşvik edecek çeşitli kolaylıklar sağlanmalı. Öte yandan Bağ-Kur prim ödemelerinde kredi kartı ile ödemelerde 26,38 liraya kadar ek hizmet ücreti de alınıyor. Kredi kartı ile ödemek isteyen esnafımızdan online website üzerinden alınan hizmet ücreti alınmamalı. Esnafı korumak ekonomiyi korumaktır” diye konuştu. Ankara - Ahmet Terzi



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