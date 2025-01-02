Esnaf da “enflasyon düşsün” diyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yılın esnaf ve sanatkârlar için büyüme ve gelişim yılı olmasını temenni ettiğini söyledi.

“Esnafın çalışma hayatını etkileyen yüksek enflasyon, artan girdi maliyetleri ve sosyal güvenlikteki sıkıntıların giderilmesi büyük önem taşımaktadır. Geçen yıl hem vatandaşlarımız hem de esnaf ve sanatkârlarımız, enflasyonla mücadelede ciddi bir sınav verdiler. Esnaf ve sanatkârlarımızın beklentileri arasında enflasyonun düşmesi, perakende sektöründeki sıkıntıların giderilmesi ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması öne çıkmaktadır” dedi. Adnan Solmaz - ANKARA

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