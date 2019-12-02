Esnaf kuralsız marketlerden rahatsız

Perakende Yasasının güncellenmesi geciktikçe esnafın AVM ve zincir marketlere karşı kan kaybettiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Her geçen gün tüm mahalle, sokak ve caddeleri dolduran zincir market ve AVM’lerin kuralsız açılışlarına Perakende Yasası güncellenerek artık dur denilmeli. Esnafımız bu kuralsızlıklara karşı her geçen gün kan kaybediyor” dedi.

Her sokak ve caddeyi dolduran zincir marketlerin ve AVM’lerin şehrin yapısına ve esnafa zarar verdiğini hatırlatan Palandöken, “A’dan Z’ye elektronikten kırtasiyeye, gıdadan konfeksiyona her şeyi satan zincir marketler her sokağa peş peşe açılarak esnafı bitirme noktasına getirdi. 1 isme ait 10 binin üzerinde şubesi olan bu zincir marketler ülke genelinde 40 bin civarı sayıya ulaştı. Aynı şekilde şehirlerin göbeklerine açılan ve ne içerisinde ne de çevresinde esnafın barınamayacağı AVM’lerin sayısı da 400’ü aştı. AVM ve zincir marketler ihtiyaca göre, konuma göre ya da belirli sayıya göre hiçbir şekilde açılmıyor. Tamamen kuralsız, birbirlerine rakip olma adına yan yana ve karşılıklı açılıyor” diye konuştu. Ankara - Recep Gören

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