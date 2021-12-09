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"Esnaf mal alamıyor ki nasıl stok yapsın?"

09 Aralık 2021, Perşembe 22:13
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, stokçuluk tartışmalarına ilişkin “Perakende yasası çıkmayınca, tekelci sermayaye piyasa terk edilince olay böyle oldu. Küçük esnaf zaten bir kasa mal alamıyor nasıl stok yapacak nasıl zam yapacak, nasıl stok yapacak” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, son dönemde tartışma yaratan ‘stokçuluk’ tartışmalarını esnaf perspektifinden RS FM’e konuştu. Palandöken, “Polisiye tedbirle bu iş çözülmez. Her dükkâna bir zabıta koyacak halleri yok. Perakende yasası çıkmayınca tekelci sermayaye piyasa terk edilince olay böyle oldu. 10 bin şubesi olan bir zincir market, her şubesi için 10 bin yağ aldığında piyasayı tabi ki o belirliyor” ifadelerini kullandı. Elektrik ve doğalgaz tedariğinin özel şirketler tarafından yapıldığını hatırlatan Palandöken, “Benzin doğalgazın önemli bölümünü devlet karşılıyordu. Akaryakıta önceki gün 66 kuruş, dün 70 kuruş zam... Fırsatçılık ancak belirli ürünlerde olur. Satılamayacak sebzede meyvede stokçuluk olur mu?” dedi.

Rafa ürün koyamıyor ki...

Esnafın satacağı ürünü rafına koyamadığını vurgulayan Palandöken, “Stokçular toplu alım yapan insanlar. Kayıtlı ekonomide bunların bulunmaması mümkün değil. Her halde bu ürünler mezar taşına fatura edilmedi. Kontrol çok basit. Polisiye tedbire gerek yok. Piyasadaki perakende sektöründeki küçük esnaf zaten bir kasa mal alamıyor nasıl stok yapacak nasıl zam yapacak, nasıl stok yapacak. Ertesi gün yine o malı alması gerek. Stokçu aranıyorsa adres belli” yorumunu yaptı. 

Etiketler: esnaf, stok, mal
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