‘Esnaf olsam yine aynı şeyi yapardım’

Ahmet Çakmak 2001 yılında dönemin başbakanı Bülent Ecevit’e yazar kasa fırlatarak ülkenin ekonomisini protesto etti.

Çakmak bu sıra dışı eylemle Türk siyaset tarihinin sembollerinden biri haline geldi ve “yazar kasa eylemcisi” olarak hafızalara kazındı. Çakmak’ın eylemi o dönemde Türk ekonomisinin yaşadığı krizi de gözler önüne serdi. Sözcü’nün haberine göre, 19 yıl önce bu eylemi gerçekleştiren Çakmak, dolar, euro ve altının rekor üstüne rekor kırdığı bugünlerde yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. Birçok vatandaş eylemini dövizin arttığı bugünlerde neden tekrar etmediğini sordu. Çakmak, “Ben o eylemi yaptığım zaman esnaftım. Ancak bugün esnaf olsam ve aynı sıkıntıları yaşasam yemin ederim ki aynı şeyi yine yapardım” diye konuştu.