Esnafa âcil destek şart

Son alınan Covid-19 tedbirlerini değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni alınan kararlardan olumsuz etkilenecek olan esnafımız ekonomik olarak desteklenmelidir” dedi.

Son alınan Covid-19 tedbirlerini değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sağlık için alınan hiçbir karara karşı değiliz. Tedbirlere evet, ancak bizim halimiz ne olacak? Daha önce getirilen kısıtlama tedbirleri kapsamında en büyük sıkıntıyı esnaf ve sanatkârımız yaşadı. Hiç kuşkusuz yeni alınan kısıtlama tedbirleri kapsamında olumsuz etki- lenecek olan kesim yine esnaf ve sanatkârlarımızdır” dedi. Bu alınan kararlar kapsamında esnafın özel olarak desteklenmesi gerektiğini söyleyen Palandöken, “Yeni alınan kararlardan olumsuz etkilenecek olan esnafımız ekonomik olarak desteklenmelidir. Hiç zaman kaybedilmeden iş yerleri kapanan esnafımıza ve yanlarında çalıştırdıkları personel- lere nakdi yardım yapılmalı. Kira yardımının yanı sıra elektrik, su, doğalgaz gibi genel giderlerini karşılamak için her ay düzenli olarak belli oranda esnafımıza nakdi yardım yapılmalı. Esnaf ve sanatkârlar kapalı oldukları bu dönemde SSK, BAĞ-KUR ve vergi ödemelerinden muaf tutulmalı” dedi.