Esnafa ilave prim şart

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi döneminde esnaf ve sanatkarlarımıza ilave prim teşviki verilmeli” dedi.

HABER: AHMET TERZİ

Pandemi döneminde esnafın sigorta prim yükünün mutlaka hafifletilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkârlarımızın ödediği sigorta prim tutarları her yıl asgarî ücrete bağlı olarak artıyor. 2021 yılı asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte esnaf ve sanatkârlarımızın ödediği en düşük Bağ-kur primi aylık bin 234 TL’ye yükseldi. Geçmiş dönem borcu olmayan ve prim borcunu düzenli ödeyen esnafımız için yüzde 5’lik Hazine teşvikiyle birlikte bu tutar bin 172 TL’ye denk geliyor. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında geliri büyük ölçüde azalan esnafımızın prim borcunu düzenli ödemesi neredeyse imkânsız. Pandemi döneminde esnaf ve sanatkârlarımıza ilâve prim teşviki verilmeli” dedi.

ESNAF PRİM BORCUNU ÖDEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Pandemi döneminde işleri büyük ölçüde azalan esnaf ve sanatkârlar için ilave prim teşviki talebinde bulunan Palandöken, “Pandemi kapsamında alınan tedbirlerle birlikte ülke genelindeki 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkârımız ile aileleri çok zor bir yılı geride bıraktı. Zaten iş hacmi daralan ve sırtındaki malî yükleri taşıyamayan esnafımız, brüt asgarî ücretin yüzde 34,5 oranındaki sigorta prim borcunu ödemekte güçlük çekiyor. Pandemi sona erene kadar esnafın sırtındaki sigorta prim yükü bir an evvel hafifletilmeli. Öncelikle pandemi koşulları göz önünde bulundurularak prim borcunu düzenli ödeyen esnafımıza verilen yüzde 5’lik Hazine teşviki arttırılmalı” diye konuştu.