Esnafa sicil affı getirilsin

CHP HATAY MİLLETVEKİLİ İSMET TOKDEMİR, “PANDEMİ DÖNEMİNDE AYAKTA DURMA MÜCADELESİ VEREN ESNAFIMIZ HİÇBİR ŞEKİLDE SİCİL ENGELİNE TAKILMAMALI” DEDİ.

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, emekliliği gelen ancak prim borcu olduğu için emekli olamayan esnaf ve sanatkârlarımıza bu dönemde emekli için yeni bir hak tanınması, geçmişte SGK ve kamu bankaları arasında imzalanan iş birliği protokolü tekrarlanarak esnafımızın emekli olması yönünde bir çalışma yapılır ise bütün esnaf ve sanatkârlarımızın bir nebzede olsa rahat nefes alacaklarını söyledi. Daha önce imzalanan protokollerde esnafımızın bir kısmının sicil engeline takıldığı için borcunu yapılandıramadığı için ve emekli olamadığına dikkat çeken Tokdemir, “Ancak içinde bulunduğumuz pandemi döneminde ayakta durma mücadelesi veren esnafımız hiçbir şekilde sicil engeline takılmamalı. Zaten esnafın talep ettiği protokol gereği emekli aylıklarında kesinti yapılacağı için bankaların herhangi bir riski yoktur. Bu yüzden bankalar da sicil affını bahane etmeden esnafımıza düşük faizli kredi vererek emeklilik için gerekli kolaylığı sağlamalı” diye konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi