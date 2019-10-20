‘Esnafın sesini duyun’

TESK Genel Başkanı Palandöken, “Esnafımız için etkin bir sicil affı şart. Bankaların yüksek, tefecilerin uçuk ve dengesiz faizlerinin altında ezilen esnafımızın sesi duyulmalı” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın “kara liste” dolayısıyla krediye ulaşamadığını ileri sürerek, sicil affı getirilmesini istedi.Palandöken, yazılı açıklamasında nakit paraya ihtiyacı olan esnafın “kara liste” sorunu yüzünden kredi alamamasının, tefecilerin sayısının artmasına sebep olduğunu savundu.

Esnaf borcun altında eziliyor

Binlerce esnafın kara listede yer aldığını öne süren Palandöken, “Zamanında borcunu ödeyememiş, birçok sıkıntı çekmiş esnafımız kara liste sorunu yüzünden krediye ulaşamıyor. Esnaf para ihtiyacını karşılamak için bu kez tefecilerin uçuk ve dengesiz faizleri ve tehditleri ile başa çıkmaya çalışıyor.

Esnafa yönelik kredi imkânları da varken bunların kullanılmaması ne bankaların ne de esnafımızın yararına oluyor. Esnafımız için etkin bir sicil affı şart. Bugüne kadar çıkarılan 3 sicil affı bankaların inisiyatifine kaldı. Bankaların yüksek, tefecilerin uçuk ve dengesiz faizlerinin altında ezilen esnafımızın sesi duyulmalı. Bu adaletsiz durumun çözülmesi için sicil affı getirilerek esnafımızın krediye ulaşması sağlanmalı.” diye konuştu.