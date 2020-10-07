EURO’dan rekor

Euro dün 9,2232 seviyesini geçerek rekor kırarken dolar da TL karşısında değer kazanmaya devam ediyor.

Serbest piyasada euro Türk Lirası (TL) karşısında tarihi rekorunu kırdı. Euro 9,2232 seviyene gelerek bütün zamanların en üst seviyesine ulaştı. Dolar ise TL karşısında yükselişini sürdürüyor. Dolar kuru dün 7,85 seviyesini gördü. İstanbul - anka

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