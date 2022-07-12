Euro ve Dolar 20 yıl sonra eşitlendi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa'da faiz oranları ile ekonomik büyüme arasındaki farkın açıldığı bir dönemde euro para birimi 20 yıl sonra dolara eşitlendi. Euronun son dönemde değer kaybetmesinin arkasındaki nedenlerden biri Rus gazının Avrupa pazarına erişiminin tamamen kesilmesi riski.

Yatırımcılar, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 14 değer kazanan ve 'güvenli liman' olarak gördükleri doları tercih etti. Amerikan finansal hizmetler şirketi Wells Fargo uzmanları, geçtiğimiz haftalarda yaptığı analizde, eşitlenmenin bir ay içinde gerçekleşmesini beklediklerini açıklamıştı. Son yılların en düşük seviyesine gerileyen euro, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını sert şekilde sıkılaştırarak faiz oranlarını Avrupa'daki düzeyin bir hayli üstüne yükseltmesi üzerine dolar karşısında değer kaybetmeye başlamıştı. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) stratejistlerinden Erik Nelson'a göre Fed'in hareketi ECB'nin daha az artış yanlısı bir yaklaşım izlemesi sebebiyle euro üzerinde baskı yaratıyor. ABD'deki ekonomik büyümenin euro bölgesindekine göre daha güçlü olması da altta yatan sebeplerden biri. Geçtiğimiz haftalarda Bloomberg'e konuşan Nelson "ABD Doları'nın gücüne geri dönüşü beklediğimizden daha hızlı oldu" demişti. Euronews Türkçe

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