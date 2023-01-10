EYT'li esnafın mağduriyeti çözülmeli

EYT düzenlemesi kapsamında esnaf ve sanatkarların sosyal güvenlik sorunlarının gündem olması üzerine açıklama yapan Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, esnafın da 5000 iş günü ile emekli olması için atılan adımların takipçisi olacaklarını belirtti.

Hemen hemen her gün 18 saat çalışan, sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmasına rağmen bugüne kadar norm birliği sağlanamadığı için EYT’den yararlanamayan esnafın sesi olacaklarını belirten Çelikus, 5 bin gün sigortalı olan vatandaş emekli oluyorsa aynı şekilde esnaf ve sanatkarın da bu haktan yararlanması gerektiğini vurguladı. Sosyal devlet ilkelerine göre aynı haktan esnafın da yararlanması için gerekli yerlerle temas halinde olduklarını dile getiren ESDER Başkanı Çelikus, EYT düzenlemesi kapsamında Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olan prim gün sayılarındaki farklılığın ortadan kaldırılmasının takipçisi olduklarını belirtti. Ankara - Recep Gören

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