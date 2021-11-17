EYT’liler: Boş sözlere karnımız tok

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) umutları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan “Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır” açıklamasıyla bir kez daha suya düştü.

AKP’de EYT kargaşası AKP hükümetinin 2022 asgari ücret zammı ve 3600 ek göstergeyi masaya getirmesinin ardından EYT’liler için düzenleme yapılacağı da gündeme taşınmıştı. VOA Türkçe’nin konuştuğu EYT’lilerse bundan sonra düzenlemenin yapılacağına inançlarının kalmadığını söyledi. Yasa değişmeseydi altı yıl önce emekli olacağını kaydeden 49 yaşında Mehmet Yıldız, “Biz seçim yatırımı değiliz. Biz hakkımızı istiyoruz. Pişirip pişirip önümüze ‘çıktı çıkacak’, ‘Finlandiya modeli çıkacak, Almanya modeli çıkacak, eksiltilmiş bir şekilde maaşınızı vereceğiz’ gibi modellere biz kanmak istemiyoruz. Biz hakkımız olanı tamamen elde etmek istiyoruz. Bizi hiç kimse hafife almasın. Biz kolay lokma değiliz. Boş vaatlere karnımız tok. Resmi Gazete’de görmedikten sonra, maaşımı cebime almadıktan sonra hiçbir vaade kanmıyoruz, inanmıyoruz” dedi. (Haber merkezi)

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