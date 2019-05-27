EYT’liler hakkını istiyor

Türkiye’nin farklı illerinden gelen emeklilikte yaşa takılanlar, EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin etkinliği kapsamında Yenikapı miting alanında buluştu.

Mitingde konuşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, “Emekli olma hakkımız kutsaldır. Hak birilerinin insafı ya da sadaka değildir. Hak karşılığı ödenmiş olandır. Yıllarca çalışıp prim ödeyerek emekliliğe hak kazanmamıza rağmen hükümet ‘erken emeklilik’ açıklamalarıyla bize karşı algı oluşturuyor. Hükümetin bu tutumunu kınıyoruz. Kalan yaşamımızı, bugüne kadar biriktirdiklerimizi elden çıkararak sürdürmemizi bekliyorlar. Önce haklarımızı sınırlayıp, sonra ‘Emekli olmak istiyorsanız BES’e para yatırın’ diyorlar.” diye konuştu. İmtiyaz istemediklerini ifade eden Özüpak, “Biz haklarımızın tanınmasını istiyoruz. İşe başlarken bize sunulan haklar ne ise onun uygulanmasını istiyoruz. Yasalar geriye dönük işletilemez” dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da, “Emeklilik hakkı gasp edilen EYT’lilerle omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Emeklilik temel bir haktır. Devletin temel bir sorumluluğudur. Bu mağduriyetin derhal kaldırılması gerekmektedir. Emeklilik yük değil bir haktır. Sizin mücadeleniz emeğimize ve geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir” diye konuştu.